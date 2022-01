FCH: Erster Test und erster Sieg

Der Fußball-Zweitligist Heidenheim hat sein erstes Testspiel im Trainingslager in Spanien am Mittwochnachmittag für sich entschieden. Gegen den belgischen Erstligisten Beerschot VA fuhr die Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmidt einen 2:1-Sieg ein.

Bei sonnigen, aber äußerst stürmischen Bedingungen in Campoamor erwischte der FCH einen guten Start in die Partie. Nach gerade einmal neun Minuten besorgte Christian Kühlwetter die frühe 1:0-Führung.

In der Folge entwickelte sich eine Begegnung, in der die Heidenheimer im Verlauf der ersten 2x25 Minuten defensiv keinerlei Probleme mit dem Gegner hatten. Der FCH erhöhte den Druck deutlich. Einen gut vorgetragenen Angriff in der 40. Minute über die Linke Seite schloss erneut Malone, nach Zuspiel von Kleindienst, aus der Ferne ab - wieder war Vanhamel zur Stelle. Umso bitterer für den FCH, dass Beerschot völlig aus dem Nichts den Ausgleich erzielte. Marius Noubissi (50.) staubte wenige Augenblicke vor dem Abpfiff der „ersten Halbzeit“ zum 1:1-Zwischenstand ab.

Zu Beginn der zweiten 2x25 Minuten tauschte Frank Schmidt seine Startelf einmal komplett aus. Der FCH Cheftrainer war nach wenigen Minuten aber erneut zum Wechseln gezwungen, nachdem sich Melvin Ramusovic bei einem Pressschlag verletzt hatte. Mert Arslan, U19-Spieler, feierte dafür sein Debüt bei den Profis. Die neue und ungewohnte Formation des FCH brauchte daraufhin etwas, um ins Spiel zu finden. Sehenswert dabei nach 72 Minuten: Eine schöne Kombination auf der linken Seite über Tim Seifert und Stefan Schimmer, der in der Mitte Robert Leipertz als Abnehmer fand, aber deutlich über das Tor verzog. Ein Treffer fiel noch. Mert Arslan schickte Leipertz (85.), der eiskalt das 2:1 erzielte. „Jetzt werden wir in der zweiten Hälfte des Trainingslagers weiter an uns arbeiten, bevor am Samstag der nächste Test ansteht“, sagt FCH-Trainer Frank Schmidt.