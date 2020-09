FC Heidenheim: Marc Schnatterer bleibt Kapitän

Pünktlich vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Sonntag stehen die drei Kapitäne des 1. FC Heidenheim 1846 für die neue Spielzeit fest – dabei gibt es einen Neuling im Kapitänstrio. Mit der Wahl des FCH Mannschaftsrats wurden zudem weitere wichtige personelle Weichen gestellt.

FCH Cheftrainer Frank Schmidt ernannte dabei Marc Schnatterer wieder zum Kapitän seiner Mannschaft. Wie bereits in den Vorjahren ist Norman Theuerkauf einer seiner beiden Stellvertreter. Weiterer Stellvertreter ist Patrick Mainka, der in dieser Rolle auf Sebastian Griesbeck folgt, der im Sommer zu Union Berlin gewechselt war. Auch beide Stellvertreter von Marc Schnatterer wurden vom Cheftrainer bestimmt.

„Es war für mich klar, Marc Schnatterer erneut zum Kapitän unserer Mannschaft zu bestimmen. Marc verkörpert bei uns diese Rolle seit Jahren auf vorbildliche Art und Weise – ganz unabhängig von Einsatzzeiten. Dabei setzt er sich stets auch für die Interessen der Mannschaft ein, was ihn zur idealen Besetzung für dieses Amt macht. Mit Norman Theuerkauf haben wir einen erfahrenen Stellvertreter, der sich in dieser Rolle ebenfalls schon bewiesen hat. Für Patrick Mainka ist es eine neue Funktion beim FCH – ich bin jedoch überzeugt, dass er dieser gerecht werden wird. Er spielt mittlerweile seine dritte Saison für uns und hat sich in den vergangenen beiden Jahren bereits zu einer echten Führungspersönlichkeit entwickelt“, erklärt Frank Schmidt seine Entscheidungen.

Marc Schnatterer: „Ich bin froh und glücklich darüber, dass ich auch in dieser Saison Kapitän unserer Mannschaft sein darf. Mit meinen Kapitänskollegen werde ich alles dafür tun, dass wir uns schnell als Team finden und gemeinsam wieder erfolgreich sind.“

Zudem wählten die FCH Profis vor dem Pflichtspielauftakt den neuen FCH Mannschaftsrat, dem neben den drei automatisch vertretenen Kapitänen, drei weitere Spieler angehören. Die FCH Profis wählten Kevin Müller, Oliver Hüsing (wie im Vorjahr) sowie Konstantin Kerschbaumer in dieses Gremium