Faszination Football: Ein Besuch beim Training der Ostalb Highlanders

Training bei den Ostalb Highlanders. In der Seewiesenhalle im Heidenheimer Stadtteil Schnaitheim fliegen eiförmige Bälle durch die Luft, krachen Helme und Schulterpolster gegen Schaumstoffpuppen und dringen tiefe Motivationsschreie, ausgestoßen hinter metallischem Gitter und durch einen Mundschutz, in die Ohren. Hier wird die Randsportart American Football gelebt.

Rund 55 Mann gehören zum Team der Abteilung American Football der TSG Schnaitheim. Aufgeteilt in Angriff und Abwehr sind 50 Spieler pro Partie erlaubt. In der Seewiesenhalle trainieren nach dem Aufwärmen mehrere Gruppen – je nach Funktion in der Mannschaft. Die einen versuchen, mit ihrem Körper durch zwei Gegenspieler durchzubrechen. Die anderen passen, laufen und pflücken das Ei aus der Luft.

Die sogenannten Line-Spieler – breite, stämmige Erscheinungen – trainieren die richtige Haltung, Körperspannung und die Oberschenkel. Sie müssen entweder die sogenannte Offense – den Angriff – des Gegnerteams ausschalten. „Oder schützen den Quarterback. Da treffen Naturgewalten aufeinander – es knallt direkt am Anfang“, sagt Teammanager Sascha Lenk, 44 Jahre alt, Spielertrainer bei den Ostalb Highlanders.

Wissen Sie was ein „Fumble“ ist? Oder können Sie was mit dem Wort „Interception“ anfangen? Zumindest den „Touchdown“ könnten Sie kennen. Bei allen Wörtern handelt es sich um Begriffe aus dem Football. In der Nacht auf Montag steigt der 53. Super Bowl – das Endspiel der National Football League in den USA.

Das Alter der Sportler variiert wie deren Figuren. Junge Spieler mischen sich mit älteren. Schulterpolster sitzen auf dünnen, drahtigen Oberkörpern. Bei manch anderen hat man beinahe den Eindruck, sie hätten den Schutz vergessen. Ein Footballteam, es wirkt wie ein Querschnitt durch die Männerwelt. Teammanager Lenk bringt es etwas unkonventioneller auf den Punkt: „Die viel gescholtenen dicken Jungs, die sind Gold wert. Genau die brauchen wir.“ Denn im Football könne man jegliche Spielertypen gebrauchen, so Lenk.

Da unterscheide sich der Sport beispielsweise vom Fußball. „Da können zum Teil einzelne Spieler alles reißen. Im American Football muss das Team zusammenarbeiten. Da kann einer allein noch so gut sein.“ Denn wird bei einem Angriff der Quarterback getackelt, also von einem Spieler mit dem Körper zu Fall gebracht, ist „Feierabend“, wie Lenk erklärt. Er selbst habe viele Sportarten ausprobiert, aber keine sei wie diese gewesen. Ein vollkommener Mannschaftssport. Dennoch ist und bleibt Football in Deutschland eine Randsportart.

König Fußball regiert Deutschland klar

Das zeigt sich auch an der Anzahl der Vereine. Um die 250 Footballvereine gibt es laut Lenk bundesweit. Dem gegenüber stehen rund 27 000 Fußballclubs. Möglicherweise liegt das an der Komplexität des Spiels an sich. „Ich glaube, kein anderer Sport hat ein so dickes Regelwerk“, so der Teammanager. Und egal, wie viel man über den Sport weiß: „Es gibt so gut wie niemanden, der alle Regeln auswendig kennt – auch nicht in den USA.“ Seinen Lieblingssport beschreibt der 44-Jährige deshalb mit einem Wort: „Rasenschach.“

Aalen und Heidenheim fusionieren 2011

Um überhaupt ein konstantes Team zusammenzubekommen, entschlossen sich 2011 zwei Mannschaften, zu fusionieren. Die Aalen Limes Praetorians gingen nach Heidenheim. Die Ostalb Highlanders – das neue und alte Team – existierte bereits seit 1997. Doch ohne den Zusammenschluss hätte es wohl für beide keine Zukunft gegeben. „Rund etwas weniger als die Hälfte unserer Jungs kommen aus Aalen“, so Lenk. Wie er selbst. Er war es auch, der als Präsident die Limes Praetorians nach Heidenheim geführt hat.

Doch mit dem Heimatland des Football, den Vereinigten Staaten von Amerika, kann der Sport in der Bundesrepublik weder in seiner Ausübung noch im Interesse mithalten. Zwar sei beides durch mehr mediale Präsenz, Spielübertragungen und Berichterstattung gestiegen. „Das haben wir auch gemerkt. Wir hatten in der Mannschaft mehr Zulauf, als mehr über die NFL (National Football League) berichtet wurde“, erzählt der 44-jährige Teammanager. Dennoch: Das Spiel sei in Deutschland generell einfach etwas langsamer.

Egal ob deutsch oder us-amerikanisch – am Sonntag, 3. Februar, steht der Höhepunkt für jeden Footballfan der Welt an: Der Super Bowl, das große Finale der NFL. Die New England Patriots spielen gegen die Los Angeles Rams um die Vince-Lombardy-Trophäe und den dazugehörigen Sieger-Ring. In den Staaten wird dieser Tag von vielen Sportfans wie ein Feiertag begangen. Und die Ostalb Highlanders feiern mit: im Kinopark Aalen und Heidenheim.

Karten-Verlosung

Die „Aalener Nachrichten“ verlosen für die Super Bowl-Nacht im Kinopark Aalen einmal zwei Karten. Der erste Anrufer um 11 Uhr gewinnt. Telefon: 07961 / 9888 67.