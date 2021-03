Falscher Professor macht Senior stutzig

Mit einem Betrüger, der sich als Medizinprofessor ausgegeben hat, hatte es ein Senior am Donnerstag in Heidenheim zu tun. Gegen 10 Uhr klingelte bei dem Senior das Telefon. Der Anrufer gab sich als Professor aus und täuschte dem 86-Jährigen vor, dass seine Tochter im Krankenhaus liegen würde. Zur Behandlung würde ein Medikament benötigt werden, für welches der Angerufene im Vorfeld jedoch einen Geldbetrag überweisen müsse. Der Senior wurde misstrauisch und hatte den Verdacht, dass er es mit einem Betrüger zu tun haben könnte. Er stellte einen Besuch im Krankenhaus in Aussicht. Daraufhin beendete der Anrufer das Gespräch. Die Heidenheimer Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.