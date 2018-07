Eisold ist dreifacher Landesmeister

Nicht nur die Nachwuchsleichtathletinnen bei der LG Tuttlingen-Fridingen sind Spitze. Mit Moritz Eisold hat am Samstag auch ein junger Leichtathlet aufgetrumpft. Bei den württembergischen Meisterschaften der Klasse U 16 in Heidenheim gewann er drei Landesmeistertitel. Aber auch Flora Ames, Hannah Schneider und Annika Vogt konnten in der Klasse W 14 mit guten Leistungen überzeugen.

Im Hochsprung und Speerwurf der Klasse M 14 hatte Eisold bereits im Vorfeld zum engen Favoritenkreis gezählt. Dass er in Heidenheim auch im Weitsprung so stark auftrumpfen würde, kam auch für Trainer Franz Saile überraschend: „Zum ersten Mal hat er in Heidenheim das Brett richtig getroffen und sich von Sprung zu Sprung gesteigert.“ Zuvor hatte der LG-Athlet nur auf Platz sechs der Bestenliste gelegen. Nun gelang ihm der Sprung nach vorne.

Eisold spring nah an die Sechs-Meter-Marke

Schon im ersten Versuch verbesserte der 14-jährige Balgheimer seine Bestleistung auf 5,69 Meter. Seine Führung baute er dann in einer tollen Serie weiter aus und näherte sich mit einem Sprung auf 5,93 Meter sogar knapp der Marke von sechs Metern. Erst im letzten Versuch kam mit dem Tübinger Leon Groh ein weiterer Springer mit 5,84 Meter in die Nähe des LG-Athleten.

Der anhaltende leichte Regen machte die Bedingungen vor allem im Hochsprung alles andere als einfach. Kein Wunder, dass sich das auch in den Leistungen widerspiegelte. Dennoch zeigte Eisold als einziger der 15 Springer ein hohes Niveau. Nur er überquerte die 1,64 Meter im ersten Versuch und hatte damit den Titel schon sicher. Auch die 1,67 Meter packte Eisold noch und hatte damit zum zweitplatzierten Max Reiher (TSG Schnaitheim) mit 1,61 Meter einen deutlichen Abstand.

Auch im Speerwurf dominierte der Leichtathlet der LG vom ersten Wurf an. Mit 40,06 Meter übernahm er die Führung und baute sie auf 40,68 Meter aus. Kein anderer Athlet übertraf diese Marke, sodass Nick Thumm (LAV Tübingen) sich mit 39,29 Meter über Silber freuen konnte. Noch größer aber war die Freude bei Moritz Eisold, der es kaum fassen konnte, seinen dritten Titel geholt zu haben.

Starker Lauf von Ames über 800 Meter

Aber auch Ames, Schneider und Vogt hielten sich bei den Meisterschaften in Heidenheim in der Klasse W 14 gut. Ames steigerte sich über 100 Meter auf gute 13,45 Sekunden und kam als Sechste des B-Endlaufes auf Platz zwölf im Feld der 36 Sprinterinnen. Noch besser liefe es für sie über 800 Meter. Nach den gemeldeten Vorleistungen wurde sie in den mittleren der drei Zeitläufe eingeteilt und begeisterte mit ihrer Leistung ihren Trainer Franz Saile: „In einem couragierten Lauf von der Spitze weg hat sie in 2:24,13 Minuten ihre Bestleistung gleich um sechs Sekunden verbessert.“ Damit lag sie in der Gesamtwertung aller 26 Läuferinnen in einem hochklassigen Feld auf Platz acht. In der älteren Klasse W 15 hätte ihre Zeit sogar für Platz fünf gereicht.

Hannah Schneider gefiel in dieser Klasse vor allem über die 80 Meter Hürden. Mit 13,04 Sekunden qualifizierte sie sich für den B-Endlauf, in dem sie sich noch einmal auf gute 12,99 Sekunden steigerte und damit in der Wertung aller 25 Läuferinnen Neunte wurde. Eine ähnlich gute Platzierung gelang ihr im Weitsprung als Zehnter mit 4,74 Meter.

Annika Vogt (ebenfalls W 14) hatte sich für den Speerwurf qualifiziert. Mit 24,30 Meter kam die Fridingerin nicht ganz an ihre Bestleistung heran und verpasste als Zwölfte den Endkampf nur knapp.