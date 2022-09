In eine Firma in der Straße Am Kalkwerk ist am Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte schlugen vermutlich kurz vor 2 Uhr ein Fenster an dem Gebäude ein. Im Innern öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür und durchwühlten mehrere Büroräume. Eine Sicherheitsfirma informierte die Polizei gegen 3.15 Uhr. Was die Einbrecher mitnahmen, ist bislang nicht bekannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.