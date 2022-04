Ein Ersatzmann von Kevin Müller verlängert beim FCH

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag mit Torhüter Paul Tschernuth um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der 20-jährige Österreicher schaffte zur vergangenen Saison den Sprung aus dem Nachwuchs-Leistungs-Zentrum (NLZ) zu den FCH-Profis.

„Die Entwicklung, die Paul im Laufe dieser Saison im Training und in den Testspielen genommen hat, haben wir sehr positiv wahrgenommen. Gleichzeitig bringt er als junger Spieler natürlich noch viel Potenzial mit, um sich als Torhüter zu verbessern. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, auch in der kommenden Saison weiter auf Paul zu setzen“, erklärt Holger Sanwald, FCH-Vorstandsvorsitzender

Der 1,86 Meter große Keeper kam im Herbst 2020 über die Nachwuchsakademie von RB Salzburg und den USC Eugendorf in die FCH-U 19, bevor er für die Saison 2021/22 bei den Rot-Blau-Weißen einen Profivertrag erhielt und seither dort, gemeinsam mit Kevin Müller und Vitus Eicher, das Torhütertrio bildet. In der laufenden Spielzeit stand der Linksfuß am 9. Spieltag auswärts beim SV Werder Bremen im Spieltags-Kader und kam zuletzt beim Testspiel gegen den SC Freiburg in der vergangenen Länderspielpause zum Einsatz.

„Ich freue mich, dass ich mich ein weiteres Jahr bei einem gestandenen Zweitligisten wie dem 1. FC Heidenheim 1846 beweisen kann. Hier finde ich perfekte Bedingungen auf Profiniveau vor und kann mich dank der großen Erfahrung des Trainer- und Torhüterteams optimal weiterentwickeln“, freut sich Paul Tschernuth über seinen Vertrag bis Sommer 2023.