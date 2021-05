Ein besonderes Datum: Marc Schnatterer letztmals im Dress des FCH

Das war es nun, das letzte Spiel vom Capitano, von Mister Heidenheim, vom Schnatti. Im Sommer 2008 wechselte ein damals 22-jähriger Heilbronner namens Marc Schnatterer vom Karlsruher SC II an die Brenz, zum Regionalligisten 1. FC Heidenheim. Dieser FCH hatte sich erst ein Jahr zuvor von der Heidenheimer SB als Fußballverein abgekapselt. Im Jahr dieses Wechsels hatte sich Borussia Mönchengladbach den Meistertitel in der 2. Liga gesichert, der bereits gerettete KSC sich mit einem 0:7 beim Hamburger SV aus der Saison verabschiedet – in der Bundesliga wohlgemerkt, auf Platz elf, drei Punkte mehr auf dem Konto habend als ein gewisses Borussia Dortmund. Ja genau, so lange ist das schon her. Seitdem hat dieser Schnatterer in weit über 400 Pflichtspielen einen unglaublichen Anteil daran, dass „sein“ FCH mittlerweile zu den Top-Adressen in der 2. Liga zählt. 13 Jahre bei einem Verein, von der Regionalliga bis in die Relegation zur Bundesliga. Und da der Fußball bekanntlich die besten Drehbücher schreibt, hat dieses letzte Spiel im Dress des FCH gegen den jenen KSC stattgefunden. Von dort kam er, einst. Der Kreis hat sich geschlossen.

Vom Milchbubi zum Star

Das einstige Milchbubi-Gesicht ist längst hinter einem stylischen Bart versteckt, hier an der Brenz ist Schnatterer zum Mann geworden, hier wurde er bundesweit berühmt. Nun ist er 35 Jahre alt. Beim Fußball heißt 35: Kurz vor Renteneintritt. Er möchte aber weiterkicken, weil er fit ist, in seiner Karriere von schlimmen Verletzungen verschont geblieben ist. Beim FCH darf er das aber nicht mehr. Sanwald, Schmidt & Co. wollten den Vertrag nicht verlängern, aus seiner Enttäuschung machte der Flügelflitzer keinen Hehl. Für Sentimentalität oder gar Romantik sind kein Platz in diesem Business, auch nicht mehr im beschaulichen Heidenheim. Schnatterer in einem anderen Trikot als dem des FCH? Kaum vorstellbar, aber bald wohl Realität. Waldhof Mannheim wird immer wieder als Interessent gehandelt. Die Türen an der Voith-Arena stünden ihm danach offen, so kommunizierte es der FCH. Schnatterer muss einfach nach seiner aktiven Karriere, in ein, zwei oder vielleicht sogar drei Jahren, zurückkehren dürfen – in welcher Form auch immer.

Der Fernseher wird weiterlaufen (müssen)

Mit ihm identifizieren sich Fans und Bürger in der Arbeiterstadt gleichermaßen. Ihn nicht zurückzuholen wäre fast schon Frevel und ein brutaler Schlag in die Magengrube unzähliger, die diesen Verein so lieben – und das sind mittlerweile nicht mehr wenige. Nun ist man beim Fußball ja gerne pathetisch, aber: Dieser 23. Mai 2021 ist ein Datum, das sich unweigerlich in den FCH-Geschichtsbüchern wiederfinden wird. Es ist der Tag, an dem sich eine lebende Klub- Legende aus seinem Wohnzimmer verabschiedet hat. Der Fernseher in diesem aber wird weiterlaufen, bei geöffneter Tür. Eines der Gesichter des FCH hat den Klub verlassen. Der Abpfiff nach 90 Minuten war auch sein Abpfiff. In Heidenheim und Umgebung hoffen sie aber ganz stark auf ein „Auf Wiedersehen“ – ein „Tschüss“ würden sie nicht begreifen.