Doppelunfall auf A7: Polizei sucht nach Lkw-Fahrer und Zeugen

Nachdem es am Dienstagvormittag zwei Unfälle auf der A7 gegeben hat, bittet die Polizei jetzt um Zeugenhinweise. Zuerst waren auf der Autobahn in Richtung Ulm drei Lastwagen kollidiert. Auf der Gegenseite prallte kurz darauf ein weiterer Lkw in einen Wohnwagen und zertrümmerte diesen (wir berichteten).

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war vor dem Auto, das den Wohnwagen zog, ein Lastwagen unterwegs. Laut Polizeibericht bremste dieser Fahrer zuerst. Dessen Fahrer bremste. Daraufhin verlangsamte auch der Autofahrer mit Wohnwagen die Fahrt. Der darauffolgende Lkw-Fahrer hatte die Bremslichter seines Vordermanns zu spät gesehen. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen den Anhänger.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben. Sie sucht auch den Fahrer des Sattelzugs, der vorausfuhr. Es ist laut Polizeibericht bekannt, dass der Sattelauflieger des Lkw eine Plane hatte. Dort war der Schriftzug „Wir haben Traumdächer“ aufgedruckt.

Die Rettungskräfte sind über Stunden im Einsatz. Feuerwehr, Polizei, DRK und Notarzt waren vor Ort. (Foto: Kreisfeuerwehrverband Heidenheim)