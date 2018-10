Digitalisierung: Region liegt im Mittelfeld

Die regionale Wirtschaft in Ostwürttemberg hat bei der Digitalisierung gute Chancen. Dies geht aus dem Digitalisierungskompass hervor, den die Prognos AG in Bremen vorgelegt hat.

Dafür hat sie alle 401 Stadt- und Landkreise in der Bundesrepublik untersucht. Im Gesamtranking ist die Region im guten Mittelfeld, sagt Peter Kaiser, Bereichsleiter Regionale Prognosen. Die Breitbandversorgung für die Wirtschaft könnte allerdings besser sein.

Ländliche Regionen hinken hinterher

In der Studie erhalten alle Städte und Landkreise ein bis fünf Sterne – je nachdem, wie gut sie für den digitalen Wandel aufgestellt sind. In allen drei untersuchten Teilbereichen – Arbeitsmarkt digitaler Berufe, digitale Infrastruktur sowie Informations- und Kommunikationsbranche (IKT-Branche) – schneiden städtische Kreise deutlich besser ab als ländliche Regionen.

Sowohl der Ostalbkreis als auch der Landkreis Heidenheim erhalten drei Sterne, haben also gute Chancen, sagt Kaiser. Sie gehören damit zu den 127 Landkreisen bundesweit in dieser Kategorie, während sich 189 mit zwei Sternen und 37 mit nur einem Stern begnügen müssen. 29 bekamen vier, 16 fünf und drei Kreise ein Plus zusätzlich. Aber: Die Digitalisierung habe bisher nicht für ein Aufholen ländlicher Regionen gegenüber Städten gesorgt. Im Gegenteil zeige sich, dass sich die Kluft zwischen Stadt und Land verfestige.

Beim Arbeitsmarkt kann der Ost-albkreis richtig glänzen, denn er liegt hier auf bundesweit auf Rang 57. Auch Heidenheim schneidet mit Platz 73 sehr gut ab, gefolgt übrigens vom benachbarten Kreis Donau-Ries. In dieser Kategorie wurde der Anteil „digitaler Impulsgeber“ am Arbeitsmarkt erhoben, also der Berufsgruppen, die Digitalisierung in der Wirtschaft vorantreiben und umsetzen wie Informatiker, Produkt-Designer oder Ingenieure der Automatisierungstechnik.

Nicht ganz so gut steht die Region im Teilbereich IKT-Branche da. Der Ostalbkreis liegt auf Rang 182, Heidenheim folgt auf Rang 246, Donau-Ries auf Rang 326. In dieser Kategorie wird ermittelt, welche Bedeutung die IKT-Branche für die Region hat, also ob sie den Standort prägt und ob sogar zu beobachten ist, dass Unternehmen und Organisation der Branche Cluster bilden.

Deutlich besser sieht es beim Thema Breitband aus. Diese Kategorie misst die Verfügbarkeit der Breitband-Internetzugänge mit einer Leistung von mindestens 50 MBit pro Sekunde in privaten Haushalten und in Unternehmen. Im Ostalbkreis liegt die Versorgung der privaten Haushalte bei 81 Prozent (Rang 178), in Heidenheim bei 85 Prozent (144) und im Landkreis Donau-Ries bei 71 Prozent (257). Die Wirtschaft ist nicht so gut versorgt, nämlich zu 57 Prozent (Rang 332) im Ostalbkreis, zu 54 Prozent im Landkreis Heidenheim (349) und 63 Prozent im Kreis Donau-Ries (302).

„Die Studie zeigt deutlich, dass eine gute Breitband-Infrastruktur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die digitale Fitness einer Region ist“, sagt Kaiser. So gebe es Städte und Kreise, die trotz vergleichsweise schlechter Breitbandwerten gute Gesamtergebnisse im Digitalisierungskompass erzielten.

Kaisers Fazit: In der Region Ostwürttemberg sei durchaus eine Dynamik zu erkennen. Die Branchenstruktur biete gute Chancen, aber bei der Breitbandversorgung müsse Ostwürttemberg noch Gas geben. Wobei er allerdings mit Blick auf andere Regionen einschränkt: „Das ist Jammern auf hohem Niveau!“