Ein unbekannter Dieb hat in einer Gaststätte in Giengen an der Brenz einen Geldbeutel gestohlen. Das berichtet die Polizei. Der Täter soll in der Nacht auf Samstag das Geld entnommen und den Geldbeutel anschließend vor das Polizeirevier gelegt haben.

Dort fanden ihn kurze Zeit später die Beamten, nachdem der Bestohlene bereits Anzeige erstattet hatte. Der Mann konnte zumindest sein Portemonnaie wieder entgegennehmen. Die Ermittlungen der Giengener Polizei dauern an.