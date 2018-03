Die Ostalb würdigt ihre Tüftler

Die vier Preisträger des Innovationspreises Ostwürttemberg 2015 stehen fest. Aus 47 Bewerbungen hat eine Jury die Firma Carl Edelmann in Heidenheim, die Designagentur Biegert & Funk in Schwäbisch Gmünd und die Fein GmbH in Bargau ausgewählt. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Schülerfirma „SocialCookStar“ des Gymnasiums Friedrich II. in Lorch. Die Preise wurden am Mittwochabend im Sparkassen-Businessclub der Voith-Arena in Heidenheim überreicht.

Gemeinsam ausgelobt wird der Innovationspreis von der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Ostwürttemberg, der IHK und den Kreissparkassen Heidenheim und Ostalb. Der Preis wurde vor etlichen Jahren anlässlich der Eröffnung der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin ins Leben gerufen. Damit sollen herausragende Leistungen aus den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, Bildung und Wissenschaft sowie Patenten gewürdigt werden. Darauf verwies der Präsident der IHK Ostwürttemberg und Vorstandsvorsitzende der KSK Ostalb, Carl Trinkl. Wichtig sei, den kreativen Menschen dabei die verdiente Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. Um überhaupt für den Preis nominiert zu werden, müssen die Bewerber bereits bei einem überregionalen Wettbewerb ausgezeichnet worden sein.

In der Kategorie „Wirtschaft und Verwaltung“ entschied sich die Jury für die Edelmann GmbH. Laudator Dieter Steck, Vorstandsvorsitzender der KSK Heidenheim, würdigte den Hersteller von Faltschachteln, dem es gelungen sei, für eine Parfümflasche eine aufsehenerregende Verpackung zu kreieren.

Für die Produktlinie QLOCKTWO zeichnete Trinkl die Agentur Biegert & Funk aus. Diese Uhr zeigt die Uhrzeit in Worten an. „Das Prinzip der Zeitanzeige ist ebenso verblüffend wie genial“, sagte der IHK-Präsident. Er verwies auf die größte Wortuhr der Welt, die am Gebäude der Hochschule für Gestaltung am Gmünder Bahnhofsplatz hängt.

Den Erfindergeist der Firma Fein lobte der Rektor der Hochschule Aalen, Gerhard Schneider. Profis schätzten die Qualität und Zuverlässigkeit der Werkzeuge selbst in extremen Einsätzen. Mit dem im Unternehmen entwickelten Akku-Bohrschrauber habe Fein neue Maßstäbe gesetzt. Das 1867 gegründete Unternehmen hat bereits kurz vor 1900 das erste Elektrowerkzeug weltweit auf den Markt gebracht.

Ein Kochbuch für Sterneköche

Eine ganz besondere Schülerfirma gründeten Jugendliche des Gymnasiums Lorch mit ihrer Lehrerin Nadine Kußler. Sie entwickelten ein Kochbuch mit Rezepten von Sterneköchen aus Baden-Württemberg, produzierten und verkauften es. Für das Startkapital von 900 Euro brachten die Schüler Aktien zu einem Anteilsschein von zehn Euro an den Mann oder die Frau. Zur weiteren Finanzierung der 6500 Euro teuren Druckkosten starteten sie über ihre Internetseite einen Vorverkauf des Buchs. Diese Druckkosten konnten in Windeseile finanziert werden. Am Ende des Geschäftsjahres lag der Wert der Aktie bei 38,40 Euro. Den Erlös von fast 5000 Euro spendeten die Schüler für einen sozialen Zweck. Laudator Landrat Klaus Pavel war begeistert: „Wir brauchen solche Menschen wie euch.“

Eingebettet war die von Marcel Wagner von Regio TV moderierte Veranstaltung in die von den Cellikatessen gespielten Stücke für Cello und einen Vortrag des Vorstandsvorsitzenden der Paul Hartmann AG. Andreas Joehle referierte über das Thema „Innovationen“. Vielfalt bringe Ideen, sagte der Topmanager. Er plädierte dafür, Menschen unterschiedlicher Herkunft in Teams zusammenarbeiten zu lassen. Ihre unterschiedlichen Sichtweisen trügen dazu bei, Inseldenken zu vermeiden.