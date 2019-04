Der Live-Blog zum Nachlesen: So irre war das Spiel zwischen Bayern und Heidenheim

Das war ein hartes Stück Arbeit: Die Ravensburg Towerstars sind durch ein erkämpftes 2:1 in der zweiten Verlängerung gegen den ESV Kaufbeuren in der Play-off-Halbfinalserie in Führung gegangen. Ausschlaggebend war, dass die Towerstars in der Overtime den wesentlich frischeren Eindruck machten. Ein harter Check Kilian Kellers gegen Kaufbeurens Steven Billich, der mit der Trage vom Eis gebracht wurde, trübte die Stimmung bei der mit Spannung erwarteten Derbyschlacht allerdings.