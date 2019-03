Der Klimawandel hat Ostwürttemberg erreicht

Von den Emiraten mit einem Abstecher über Hohenheim zur IHK nach Heidenheim. Der dreimonatige Auslandsaufenthalt war geplant. Die Reise nach Ostwürttemberg kam indes für Volker Wulfmeyer überraschend. Der Universitätsprofessor, Institutsdirektor und Forscher für Physik und Meteorologie ist für den erkrankten Klimaforscher, Preisträger des Deutschen Umweltpreises und Präsidenten der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, Mojib Latif, eingesprungen. Auch Wulfmeyer ist Träger zahlreicher Forschungspreise. Unter anderem ehrten den Wissenschaftler die Vereinigten Emirate für seine Erkenntnisse zur Regenverbesserung.

Und Wulfmeyer redete Tacheles. Der Klimawandel ist da, er ist beweisbar und er ist auch in Süddeutschland angekommen. Ablesbar ist die Veränderung des Klimas demnach nicht nur an den steigenden Temperaturen, sondern auch an der Reaktion der Pflanzen. Denn es werde früher Frühling. Die Winter seien wärmer und nicht mehr so extrem kalt. Das Mittelmeer trockne aus und in den Monsunregionen gäbe es noch mehr Niederschläge. Überhaupt Wetterextreme: Sie nähmen zu. Die Wahrscheinlichkeit von Dürreperioden steige. Das vergangene Jahr sei ein Vorgeschmack gewesen.

CO2: Hauptemittent ist China, Deutschland auf Platz sieben

Als Ursache nennt der Hohenheimer Universitätsprofessor den CO2-Anstieg – also ein Mehr an Treibhausgasen in der Atmosphäre. Hauptversucher seien die Energie- und Wärmegewinnung gefolgt vom Straßenverkehr. Mit Abstand folgen Industrie und Bau. „So weiß man heute ziemlich genau, wo man eingreifen muss“, sagt Wulfmeyer. Hauptemittent sei China. An siebter Stelle stehe aber bereits Deutschland. Sprich, wenn Deutschland reagiert hätte das durchaus positive Folgen und es würde Zeichen setzen.

Doch Wulfmeyer macht Hoffnung. Wenn die Ziele des Klimavertrags von Paris aus dem Jahr 2015 eingehalten werden, dann gebe es eine Chance den Klimawandel zu stoppen. Das heißt: CO2-Emissionen müssten radikal reduziert werden. Die Kohleverstromung müsse weltweit bis 2030 beendet werden, und die Wirtschaft müsse emissionsfrei produzieren. Letzteres Ziel müsse bis 2050 erreicht werden. Und natürlich die Autos – der Umstieg auf emissionsfreie Verkehrsmittel müsse sein. Das sei aber nicht unbedingt der Elektroantrieb.

„Wirtschaft benötigt eine gesunde Welt“, lautete eine der These, die IHK-Präsident Markus Maier in seiner Rede zum Jahresempfang formulierte. Für Maier steht fest, dass Energiepolitik hin zu einer emissionsfreien Erzeugung führen müsse. Dazu gehöre der Ausbau der Stromnetze und Stromspeicher. Potenziale zu einer effektiven und effizienten Energienutzung in den Betrieben seien vorhanden. Der Präsident sprach von vielen herausfordernden Aufgaben. „Sie werden intensiv, zweifellos auch anstrengend sein, aber wir müssen und werden sie annehmen“, konstatierte Maier.

Vor den rund 400 Gästen im Heidenheimer IHK-Gebäude zog Maier eine positive Bilanz der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands und insbesondere der Region. Man dürfe auf das Erreichte auch einmal stolz sein, sagte er und plädierte für eine Kultur der Zuversicht. Froh zeigte sich Maier, dass es in Ostwürttemberg bei den Neueintragungen der Ausbildungsverhältnisse nach jahrelangen Rückgängen nun schon das zweite Jahr in Folge wieder eine Steigerung gebe. Die angestrebte Novellierung des Bundesbildungsgesetzes begrüßte der IHK-Präsident nicht zuletzt deshalb, weil es die gleiche Wertschätzung der dualen Berufsausbildung zur akademischen Bildung ausdrücke. „Wir brauchen beides. Und beides auf hohem Niveau.“ Deutlich sprach sich Maier für offene Grenze aus. Er erinnerte daran, dass der Wohlstand in Deutschland und in anderen europäischen Ländern auf der europäischen Einigung und dem Wegfall nationaler Grenzen basiere. Eine Rückkehr zu Zöllen, Grenzen und Kontrollen komme die heimische Wirtschaft und ihre internationalen Geschäftspartnern teuer zu stehen, warnte Maier vor den Folgen des Brexit.

Mit Bedauern stellte er fest, dass der langjährige Wunsch der Wirtschaft nach einer steuerlichen Forschungsförderung seitens der Politik immer noch nicht erfüllt werde. Diese Förderung sei wichtig, um die Innovationskraft der Wirtschaft weiter zu stärken.

„Die Wirtschaft braucht Möglichkeiten sich zu entwickeln“, sagte der Präsident. Dazu zählte er Verkehr und Infrastruktur. In diesem Zusammenhang kritisierte er die nach Auffassung der IHK unzureichende Infrastruktur auf der Schiene. Hier fühle sich die Region in den letzten Jahren zunehmend vernachlässigt.

