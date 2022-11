Der FCH in Englischer Woche vor der Reifeprüfung in Sandhausen

Einen Punkt benötigt Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim noch, um seinen Vereinsrekord zu brechen. Zweimal bereits hatte die Mannschaft von Frank Schmidt nach 17 Spieltagen 27 Punkte auf dem Konto. Nach deren 15 in dieser Saison ist diese Zahl bereits erreicht. Der Lohn: Tabellenplatz drei. An diesem Mittwoch nun (18.30 Uhr) tritt der FCH beim SV Sandhausen an, der mit 16 Zählern auf dem 15. Platz der Tabelle residiert.

Nach dem 3:0 gegen den SC Paderborn im Topspiel des vergangenen Spieltags herrschte gute Laune an der Voith-Arena. Kapitän Patrick Mainka kam auf die Journalisten zu und sagte grinsend: „Ich bin zufrieden.“ Die Begrifflichkeiten „Topklub“ oder „Spitzenteam“ möchten sie an der Brenz nach wie vor nicht für sich in Anspruch nehmen, doch sagt Mainka zumindest: „Wir haben mit Paderborn einen Topklub geschlagen – und das können nur gute Mannschaften. Wenn wir nun Dritter nach 15 Spieltagen sind, dann sind wir auch zurecht dort oben“, so die ungewöhnlich forschen, durchaus aber nachvollziehbaren Worte des Heidenheimer Kapitäns. Dort wolle man nun bleiben, auch daraus machen sie keinen Hehl beim FCH. „Das fühlt sich gut an. Jetzt haben wir aber erst einmal noch zwei Spiele und dann ein Riesenbreak. Diese Spiele möchten wir noch genauso angehen wie das Spiel gegen Paderborn. Diesen Fokus müssen wir einfach beibehalten“, fährt Mainka fort.

Er selbst machte ein sehr starkes Spiel in der Heidenheimer Abwehr, war maßgeblich daran beteiligt, dass der FCH gegen die beste Offensive der Liga (34 Treffer) rein gar nichts zugelassen hatte. So sollte es im Idealfall dann nochmal in Sandhausen und schließlich am kommenden Samstag gegen Regensburg wieder laufen.

Dem Gegner attestiert er eine enorme Erfahrung. Dazu habe Sandhausen bis auf ein Spiel (0:3 gegen Paderborn, d.Red.) in dieser Saison jede Niederlage nur mit einem Tor Unterschied hinnehmen müssen, weiß Schmidt um die Stärken des Gegners. „Jedes Spiel war eng. Sandhausen ist sehr robust, sehr stark in der Defensive“, sagt Schmidt. Die Heidenheimer gelten ligaweit als Heimmacht, stehen in diesem Ranking auch in diesem Jahr wieder auf Platz drei. Auswärts hapert es dagegen immer etwas, wenngleich die Schmidt-Elf auch in dieser Statistik eine Verbesserung erzielen konnte, hier Rang sechs belegt. Zweimal siegte man bereits in der Fremde, zweimal verlor man allerdings auch – es waren die bislang einzigen Niederlagen.

Ob man nun in die lange WM- und Winterpause auf dem dritten Platz einläuft, spielt für Schmidt zumindest vor dem Sandhausen-Spiel noch keine Rolle. „Wir dürfen jetzt nicht enttäuscht sein, wenn wir am Sonntag auf die Tabelle schauen und dann Vierter oder Fünfter sind. Dann war das insgesamt trotzdem eine richtig gute Vorrunde. Wir müssen bedenken, dass wir deutlich über Plan sind, wenn man sich noch die Situation vor der Saison in den Kopf zurückruft“, sagt Schmidt. Drei Leistungsträger hatten den FCH bekanntlich verlassen.

Wenn man in den ausbleibenden Partien nun noch etwas hole, würde es die Situation nicht gerade verschlechtern, fügt Schmidt an. Recht hat er. Als Tabellendritter beim Viertletzten ist man zwangsläufig favorisiert, ein gewisser Druck automatisch vorhanden. Es handelt sich somit auch um eine kleine Reifeprüfung für den FCH im vorletzten Pflichtspiel in diesem Jahr.