Der FCH empfängt das derzeit glück- und trainerlose Kleeblatt aus Fürth

Eine lehrreiche Woche liegt hinter dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Zunächst das 1:3 bei Holstein Kiel, die erst zweite Saisonniederlage, unter der Woche dann das (zu verschmerzende) Ausscheiden im DFB-Pokal bei Union Berlin. An diesem Sonntag (13.30 Uhr) nun hat der FCH die aktuell strauchelnde SpVgg Greuther Fürth zu Gast.

Fürth reist mit Co-Trainer-Gespann an die Brenz

Nach dem 2:2 gegen Hansa Rostock hat das Kleeblatt die Reißleine gezogen und Trainer Marc Schneider entlassen, Tabellenplatz 16, so sieht die Realität aktuell aus beim ehemaligen Bundesligisten. Gegen Heidenheim werden die beiden Co-Trainer Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann auf der Bank platz nehmen. Fürths Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi, sei nicht bekannt für Aktionismus, wie er gegenüber dem „kicker“ sagte. Man werde sich Zeit lassen mit der Suche nach einem neuen Trainer. Gehandelt wird hierbei auch der Mutlanger Alexander Zorniger, der zuletzt auf Zypern aktiv gewesen ist.

Einige personelle Sorgen beim FCH

Nach den beiden Spielen zuletzt spricht Heidenheims Trainer Frank Schmidt über von einigen personellen Sorgen. Tim Kleindienst (Pferdekuss), Lennard Maloney (Schlag auf den Mittelfuß), Marnon Busch (Rückenprobleme) und Denis Thomalla (Achillessehne) sind zumindest fraglich. Entscheiden über die Einsätze werden die Heidenheimer erst am Samstag. Am Donnerstag ist der Tross wieder an der Brenz angekommen, am Freitag folgten individuelle Einheiten plus Pflege für die Spieler. „Die Spieler müssen die Möglichkeit bekommen, wieder Kräfte zu sammeln, die Abstände sind kurz. Im Abschlusstraining werden wir dann schauen, wer uns zur Verfügung steht und wie wir es angehen können“, sagt Schmidt. Nicht zur Verfügung stehen wird in den nächsten Wochen weiterhin Jan Schöppner, der an einer Sprunggelenksverletzung laboriert. Schmidt deutet an, dass er vor der WM-Pause vermutlich überhaupt nicht mehr auflaufen werde.

Union Berlin ist in anderem Regal zu finden

Den DFB-Pokal klammert man in der Gesamtbetrachtung aus, ohnehin sei das Spiel beim Tabellenführer der Bundesliga keines auf Augenhöhe gewesen, das hatte man aber auch vorher schon gewusst, die Grenzen wurden dem FCH deutlich aufgezeigt. „Da darf man auch nicht zu viel hineininterpretieren. Die Berliner haben ja jüngst auch gegen andere Mannschaften gewonnen und nicht nur gegen uns im Pokal. Da haben wir dann gemerkt, dass es auch noch andere Regale im Profifußball gibt“, so Schmidt. Es sei bemerkenswert gewesen, wie der Tabellenführer sein Spiel durchgezogen hatte.

Heidenheim möchte nur auf sich selbst schauen

Fürth sei ob der aktuellen Geschehnisse schwierig einzuschätzen, das gibt Schmidt zu. „Fürth ist ohnehin schwierig einzuschätzen, jetzt kommt noch einmal ein neuer Trainer dazu. Von daher macht es viel Sinn, auf uns selbst zu schauen“, sagt Heidenheims Coach.