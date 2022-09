Das Unikat: Vergleiche mit Frank Schmidt verbieten sich

15 Jahre bei ein und demselben Verein als Trainer tätig zu sein, das ist schon eine Hausnummer. Selbst in den früheren Fußball-Zeiten, in denen ja immer alles besser war, wäre das etwas Besonderes gewesen. Frank Schmidt wird angesichts dieser langen Zeit beim 1. FC Heidenheim häufig in einem Satz mit Otto Rehhagel, Thomas Schaaf oder Volker Finke genannt.

Kein Christian Streich – Es ist Frank Schmidt

Und immer wieder diese Vergleiche mit Christian Streich. Zugegeben, Streich ist in diesem Business ebenfalls etwas Besonderes, ein Typ, der sich häufig auch zu Themen abseits des Fußballplatzes äußert. Ebenfalls einer, der Spieler besser macht. Vergleiche zu Schmidt verbieten sich aber dennoch. Die Erfolgsgeschichte Schmidt hat der FCH ganz exklusiv für sich gepachtet. 300 Meter Luftlinie von der Voith-Arena geboren, kehrte er nach seiner Profikarriere 2003 zurück an die Brenz, in die Verbandsliga. Der erste Aufstieg als Spieler folgte, ab 2007 dann, bis 2014, stieg Schmidt drei weitere Male mit seinen Teams auf, als Trainer. Diese Geschichte ist einmalig. Es ist ein Märchen, wie sich das so viele vermutlich schon am Tresen im eigenen Vereinsheim vorgestellt haben. Beim FCH haben sie es in die Realität umgesetzt, mit Schmidt in der Hauptrolle. Bezeichnend: Im selben Jahr, als Schmidt damals, zunächst interimsweise, als Trainer übernahm, spaltete sich die Fußball-Abteilung des Heidenheimer SB als 1. FC Heidenheim ab. Und dieser FCH, wie man ihn heute kennt, hatte noch nie einen anderen Trainer als Frank Schmidt.

Beim FCH gibt es niemals eine Trainerdiskussion

Wenngleich Vereins-Boss Holger Sanwald unlängst sagte, dass das harte Profifußball-Business auch an der Voith-Arena angekommen sei – eine Trainerdiskussion gibt es an der Brenz dennoch nicht. Diese Erfolgsgeschichte aber basiert nicht nur auf der Freundschaft zwischen diesen beiden Machern beim FCH, sie basiert schlichtweg auf Erfolg, wie es der Name schon sagt. Verträge für die 3. Liga unterschreibt Schmidt längst nicht mehr, er möchte für seine Arbeit bewertet werden. Wenn man sich diese Geschichte einmal genauer anschaut, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, dass sie in der 2. Liga eigentlich noch nicht auserzählt sein kann.

Bundesliga, Euro-League oder noch mehr?

Bundesliga steht an der Brenz längst nicht mehr auf dem Index, man wolle sich nach oben hin nicht beschränken, so der Heidenheimer Tenor. Die Bundesliga wird es irgendwann sein, so muss dieses Märchen einfach weitererzählt werden. Und was dann? Conference- oder Euro-League? Träumereien? Ja, klar. Aber als Schmidt 2003 zum damaligen Heidenheimer SB gewechselt war, waren die Heidenheimer weiter entfernt von der 2. Liga, als aktuell der FCH vom europäischen Geschäft. Und in Märchen ist doch schließlich alles möglich. Und unter Frank Schmidts Leitung scheint ebenfalls alles möglich.