FCH möchte das i-Tüpfelchen nun gegen Jahn Regensburg setzen

Finale in der 2. Liga, zumindest vorerst. Die WM in Katar steht ins Haus, an diesem Wochenende endet die Hinrunde, es steht eine unglaublich lange Pause an. Für den 1. FC Heidenheim ist es gleichzeitig der letzte Teil einer Englischen Woche, in der eigentlich alles nach Plan gelaufen ist: 3:0-Sieg gegen den SC Paderborn, 4:3-Erfolg in Sandhausen, die Punkte sieben, acht und neun sollen an diesem Samstag (13 Uhr) gegen Jahn Regensburg folgen.

Erst 15 Jahre Trainerfeier, dann 30-Punkte-Feier

Die Feierlichkeiten rund um Frank Schmidt, der jüngst den 15. Geburtstag seiner Trainertätigkeit beim FCH feiern durfte, sind noch nicht ganz abgeklungen, da sorgt er mit seiner Mannschaft Woche für Woche für weitere Feiergründe. 30 Punkte hat Heidenheim bereits ergattert, den dritten Platz in Sandhausen in einem zum Ende hin sehr turbulenten Spiel verteidigt und gegen Regensburg soll nun das i-Tüpfelchen folgen auf eine Hinrunde, die es seit der Zweitligazugehörigkeit noch nie gegeben hat beim FCH. Dass der FCH mittlerweile zum Establishment der 2. Liga gehört, ist nicht neu. Bereits zweimal hatte die Schmidt-Elf 27 Punkte auf dem Konto – jedoch nach 17 Spieltagen. Bei einer Niederlage gegen den Jahn würde man im schlechtesten Fall auf den vierten Rang abrutschen, bei einem Sieg wäre sogar das Überwintern auf Platz zwei möglich. „Wir sehen das pragmatisch. Es ist das letzte Spiel in der Vorrunde, dass wir positiv gestalten, im Idealfall gewinnen möchten. Dass die Englische Woche nun Kraft gekostet hat, darüber möchten wir gar nicht so viel nachdenken“, sagt Schmidt. Die Aussichten dürften Motivation genug sein.

Personell kann Frank Schmidt aus dem Vollen schöpfen

Personell sieht es gut aus kurz vor dem Abschluss der Hinserie. Lediglich Marnon Busch hat in Sandhausen einen Schlag abbekommen, werde aber wohl für das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr fit werden, ist Schmidt optimistisch, den Rechtsverteidiger einsetzen zu können. Die Defensive war schon immer das Prunkstück des FCH, das ist sie auch in dieser Saison. Selbst nach den drei Gegentreffern in Sandhausen (jetzt 16) ist man in dieser Statistik auf dem zweiten Rang hinter Herbstmeister Darmstadt (14). Neu beim FCH aber ist die offensive Durchschlagskraft. Nur Paderborn (34) und Kiel (29) haben häufiger getroffen als Heidenheim (28).

Beeindruckender Lauf des FCH, unterbrochen durch die WM in Katar

Der Lauf des FCH ist beeindruckend, dennoch möchte Schmidt nichts davon wissen, dass der Heimsieg gegen Regensburg zum Selbstläufer werde. „Das wird wieder eine spannende Aufgabe mit offenem Ausgang. Man muss sich einfach bewusst machen, dass es in jedem Spiel schwer ist, es für sich zu entscheiden. In den meisten Spielen haben wir es geschafft, gut zu punkten“, sagt Schmidt. Die Pause kommt trotz des Runs des FCH nicht etwa ungelegen, sagt der Coach: „Überhaupt nicht, wir nehmen die Dinge so, wie sie sind. Wir müssen das ja auch pragmatisch sehen, da wir es nicht ändern können. Ich sehe es sogar eher positiv, denn was die Mannschaft in den vergangenen Monaten investiert hat, war der Wahnsinn. In jedem Spiel wurde um die Punkte gefightet“, da komme die Pause für Schmidt nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt. „Wir haben in jedem Spiel am Limit agiert, deswegen haben wir auch so viele Punkte.“

Wo bleiben nur die Fans?

Vielleicht war es ein Affront gegenüber der ausbleibenden Fans, als Schmidt sagte: „Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben sollten: Wir spielen eine sehr gute Vorrunde.“ Das Topspiel zwischen dem FCH und Paderborn in der vergangenen Woche wollten keine 10.000 Zuschauer in der Voith-Arena sehen, 15.000 passen rein. Jetzt rechne er damit, dass die 10.000-Grenze gegen Regensburg geknackt werde, sagte Schmidt beim Pressegespräch am Freitag. „Unser Problem ist, dass man Gutes tut, aber nicht so viel darüber spricht. In dieser Selbstverständlichkeit wird immer das Haar in der Suppe gesucht, obwohl das eigentlich mein Job wäre. Jetzt wird beim 4:3-Sieg in Sandhausen gesprochen und geschrieben, dass der Biss gefehlt habe, das macht mich fassungslos“, redete sich Schmidt in Rage. „Wir sind schon wieder acht Kilometer mehr als der Gegner gelaufen, haben 50 Sprints mehr angesetzt als eine Mannschaft, die um die Existenz kämpft.“ Mit diesem Einsatz möchten sie nun auch gegen den Jahn antreten, gewinnen – und nicht drüber sprechen.