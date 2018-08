Der September ist der Übergang vom Sommer in den Herbst. Der Arbeitskreis Alb-Guide Östliche Alb im Naturschutzbund veranstaltet in diesem farbintensiven Jahresabschnitt natur- und landschaftskundliche Führungen in der Brenzregion und auf der Östlichen Alb ein.

Los geht es am Samstag, 1. September, mit der Führung durch die Apitherapie-Imkerei, die Imkermeister und Nabu-Alb-Guide Erich Fähnle leitet. Teilnehmer erhalten einen Einblick zu Bienenprodukten und deren Anwendung. Altes Wissen und Forschungsergebnisse werden vermittelt und die Frage beantwortet, was zu tun ist, wenn man von einer Biene gestochen wird. Zudem werden Honigsorten verkostet. Treffpunkt: 14 Uhr in der Hirscheckstraße 29 in Königsbronn-Zang. Weitere Informationen und Anmeldung unter 07328 / 922022

Am Freitag, 7. September, geht es mit Nabu-Alb-Guide und Kräuterpädagogin Martina Mack zu einem Feierabendspaziergang ins Pfannental nach Gundelfingen. Die botanische Exkursion zu den Sommerkräutern dauert rund zwei Stunden. Treffpunkt: 17.30 Uhr (Ausgangspunkt telefonisch erfragen). Info und Anmeldung unter 0157 / 78979387.

„Von der Quelle des Königs zum Ritterschatz“ heißt es am Sonntag, 9. September, mit Nabu-Alb-Guide Karin Marquard-Mader. Auf dieser naturhistorischen Rundwanderung um Königsbronn wird der Herwartstein besucht, das Geheimnis des Ritterschatzes und der Felsbildgalerie gelüftet, über die Hessen- und Königshöhle berichtet und über die Geschichte des Ortes Königsbronn informiert. Treffpunkt: 13 Uhr, Parkplatz Forstliches Bildungszentrum, Itzelberg. Info und Anmeldung: 0170 / 3268449.

Der letzte Zeitzeuge

Nabu-Alb-Guide Erwin Pregel führt am Sonntag, 16. September, zu den Unesco-Welterbehöhlen im Lonetal. Als letzter Zeitzeuge der frühen archäologischen Grabungen berichtet er über Details der Fund- und Grabungsgeschichte. Die Führung dauert zwei Stunden, eine Anmeldung ist nicht nötig. Treffpunkt: 10 Uhr auf dem Lonetalparkplatz zwischen Bissingen und Öllingen.

Am Sonntag, 23. September, bietet Nabu-Alb-Guide Siegfried Conrad eine natur- und landschaftskundliche Radtour ins Naturschutzgebiet Donaumoos an. Dort grasen noch die Wildpferde, nagen die Biber und hunderte Wildgänse ziehen ihre Bahnen. Über das Kulturgewächshaus Birkenried fährt man in den Donauwald, zur Donau, mit Staustufe. Treffpunkt: 13 Uhr am Bahnhof in Sontheim/Brenz. Info und Anmeldung unter 07325 / 6673.

Nabu-Alb-Guide und Kräuterpädagogin Martina Mack ist am Freitag, 28. September, in Giengen unterwegs. Nach einem Rundgang über die Wacholderheide geht es zur Schäferei Stegmayer, wo die Besucher den Stall erkunden. Treffpunkt: 17 Uhr beim Schafhof der Familie Stegmayer. Info und Anmeldung unter 0157 / 78979387.