Bundesliga-Debüt von Schaar

Die B-Junioren-Fußballer des 1. FC Heidenheim sind mit zwei Unentschieden in die neue Saison der Bundesliga Süd/Südwest gestartet. Moritz Schaar, der beim FV Möhringen mit dem Kicken begonnen hatte, kam jeweils als Einwechselspieler zum Einsatz.

Beim 2:2 (1:0) der Heidenheimer gegen den 1. FSV Mainz 05 zum Saison-Auftakt debütierte Schaar in der Jugend-Bundesliga. Der Nachwuchsfußballer aus Möhringen, der erst mit Beginn der Vorbereitung vom FC 03 Radolfzell in das Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten gewechselt war (wir berichteten), kam in der 76. Minute ins Spiel und löste Mert Özdemir ab.

Gegen die Mainzer, die im oberen Drittel der Tabelle erwartet werden, erwischten die Heidenheimer einen guten Start. Andreas Schilowez (24.) sorgte für die Pausenführung des 1. FCH, der sich durch eine engagierte und konzentrierte Leistung den Vorsprung verdient hatte.

Obwohl Schilowez nach dem Seitenwechsel den Vorsprung ausbaute (52.), reichte es dennoch nicht zum Sieg. Mainz hatte eine schnelle Antwort und kam innerhalb von acht Minuten (54., 62.) zum 2:2. Das Unentschieden sei gerecht, war auf der Heidenheimer Vereinsseite zu lesen. Beide Mannschaften hätten in einer Hälfte Vorteile gehabt.

Gegen die Stuttgarter Kickers, deren Partie am ersten Spieltag beim Lokalrivalen VfB Stuttgart verlegt worden war, reichte es für Heidenheim zu einem 1:1 (0:0). Lirim Hoxha (58.) brachte die Landeshauptstädter nach dem Seitenwechsel in Führung. Für die Gäste sorgte Riccardo Scarcelli (70.) für den Ausgleich. Zwei Minuten zuvor hatte Schaar für Yasir Israfil Köse das Feld betreten.