Eine für Samstag angemeldete Corona-Kundgebung und ein Demonstrationszug sind durch das Landratsamt Heidenheim untersagt worden. Die Polizei sorgte dafür, dass jeder sich an das Verbot hält. Unterstützung wurde das Polizeipräsidium Ulm durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz. Die Bürger in Heidenheim hielten sich an das Verbot und es konnten laut Polizei keine vorschriftswidrigen Ansammlungen festgestellt werden.