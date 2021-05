Betrunken im nicht zugelassenen PKW: Mann schwer verletzt

Am Freitagabend ist es zu einem schweren Unfall in Heidenheim gekommen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Gegen 19 Uhr lud ein 19-Jähriger zusammen mit drei weiteren Personen einen Maibaum bei Balmertshofen auf einen Autoanhänger auf. Der Mann stand auf dem Anhänger als er sah, wie ein PKW auf ihn zufuhr. Um sich in Sicherheit zu bringen, sprang der 19-Jährige vom Anhänger herunter. Der Autofahrer wollt ebenfalls einen Unfall vermeiden und lenkte nach rechts – in diese Richtung war jedoch auch der Mann gesprungen. Der PKW fuhr ihn an und prallte anschließend gegen einen Baum. Der 25-jährige Lenker des Autos trug leichte Verletzungen davon. Schwer verletzt wurde dagegen der 19-Jährige, der vom Anhänger gesprungen war. Beide kamen ins Krankenhaus. Doch damit nicht genug: Die Polizei hat später festgestellt, dass der Autofahrer zu viel Promille hatte. In einem Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab. Außerdem hatte er während der Fahrt seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt. i-Tüpfelchen dieser Episode war schließlich, dass der PKW weder zugelassen noch versichert gewesen ist. Er wurde nach dem Unfall abgeschleppt. Auf den Autofahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu.