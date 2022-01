Betrunken an der Zapfsäule eingeschlafen

Ein 21-Jähriger ist in seinem Wagen, der Unfallschäden aufwies, betrunken an einer Tankstelle eingeschlafen.

Einem Tankstellenmitarbeiter fiel am Samstag gegen 5 Uhr, ein Wagen auf, der längere Zeit an einer Zapfsäule stand. Bei der Nachschau stellte er fest, dass auf der Rücksitzbank eine Person mit nacktem Oberköper schlief. Die gerufenen Beamten kontrollierten das Fahrzeug. Sie bemerkten frische Unfallschäden auf der rechten Fahrzeugseite. Eine Sichtung der Videoaufzeichnungen ergab, dass der 21-jährige Fahrer nach dem Anhalten ausgestiegen und hinten wieder eingestiegen war. Der Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über einem Promille. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Die Ermittlungen zur Unfallstelle dauern an.