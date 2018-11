Berufsstart mit bestem Rüstzeug

380 Prüfungsteilnehmer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwürttemberg haben im Jahr 2018 bei den Abschlussprüfungen in der dualen Berufsausbildung herausragende Prüfungsleistungen erzielt. Jetzt wurden ihnen im Congress Centrum in Heidenheim ihre Auszeichnungen überreicht.

Zudem gratulierte die IHK Ostwürttemberg den drei Landesbesten Lisa-Marie Bauder von der Carl Zeiss AG, Florian Pantleon von Umicore Galvanotechnik GmbH sowie Jana Sophie Schweizer von der Firma Carl Edelmann. Den erstmals vergebenen Otto-Rieger-Preis für den besten Auszubildenden in der Region erhielt Manuel Schmid von der Kreissparkasse Heidenheim.

An den Winter- und Sommerprüfungen 2018 nahmen insgesamt 2008 Auszubildende aus 39 kaufmännischen und 62 gewerblich-technischen Berufen teil. Davon erhielten 380 Prüfungsteilnehmer für ihre hervorragenden Prüfungsleistungen Preise und Belobigungen. IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle freute sich über dieses tolle Ergebnis und gratulierte den Absolventen.

Hervorragende Perspektiven für die Karriere

20 Prozent aller Prüfungsteilnehmer erhalten bei der Bestenehrung Preise und Belobigungen. Mit dem Duett aus Theorie und Praxis hätten die jungen Fachkräfte hervorragende Perspektiven für eine berufliche Karriere, so Eberle. Die sehr hohe Zahl an Prüfungen habe nur gemeistert werden können, weil rund 1700 Fachkräfte aus Unternehmen und Berufsschulen sich jährlich ehrenamtlich in rund 470 Prüfungsausschüssen engagierten und die Prüfungen abnehmen.

Auch der Heidenheimer Landrat Thomas Reinhardt hob den hohen Stellenwert der dualen Berufsausbildung hervor. IHK-Präsident Markus Maier sagte, die jungen Facharbeiter hätten in ihrer Ausbildung und ihren Prüfungen Durchsetzungsvermögen und Ausdauer bewiesen. Und genau dies werde auch in Zukunft von ihnen in der modernen Arbeitswelt abverlangt.

Ein weiteres Highlight war die erstmalige Vergabe des Otto-Rieger-Preises durch die Otto-Rieger-Stiftung. Die Auszeichnung ging an den besten Auszubildenden in Ostwürttemberg, Manuel Schmid, der eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Heidenheim absolvierte. Jörg S. Rieger, Geschäftsführer der RUD Ketten und Vizepräsident der IHK Ostwürttemberg, gratulierte und hob den Sinn des Otto-Rieger-Preises hervor. Im Mittelpunkt der Stiftung stehe die nachhaltige, zeitgerechte und zukunftsgerichtete Förderung des jugendlichen Nachwuchses. Mit dem Otto Rieger-Preis wolle das Familienunternehmen die Nachwuchsförderung als Unternehmensziel verwirklichen. Für die Jugendlichen soll der Geldpreis ein Ansporn sein.

Sie haben für ihre guten Leistungen Preise bekommen

Jonathan Auer, Michael Ruck und Pascal Wolfschläger (TE Connectivity Germany, Wört), Lisa-Marie Bauder, Sonja Burger, Jakob Fitzner, Karl Fabian Kraft, Lennart Merz, Julian Wamsler und Tanja Wiedmann (Carl Zeiss, Oberkochen), Jonas Beck, Sebastian Meyer und Philipp Weiß (SHW-Werkzeugmaschinen, Aalen), Markus Benning und Julian Gerhard Walter (Kiener Maschinenbau, Lauchheim).

Ramona Bolsinger (Inneo Solutions, Ellwangen), Tobias Dambacher, Florian Kurz und Florian Lechner (Mapal, Aalen), Janik Dereani (VAF Gesellschaft, Bopfingen), Richard Dülch und Joshua Eisemann (FNT, Ellwangen), Jacqueline Dützmann (Günther und Schramm, Oberkochen), Jennifer-Loren Fröhlich und Christine Tamara Palatzky (Möbel Rieger, Aalen), Julia Gentner (Varta Consumer Batteries, Ellwangen), Felix Grampp, Leon Schwarz und Frank Nuding (Kessler, Abtsgmünd), Anna Grieser (Ladenburger Säge- und Hobelwerk, Bopfingen), Julian Hahn (Roku Mechanik, Unterschneidheim), Melanie Hielscher (Deutsche Angestellten-Akademie, Aalen).

Patrick Hirsch, Christoph Kurz, Dominic Porstner und Florian Uhl (Maschinenfabrik Alfing Kessler, Aalen), Tatjana Kling (Landesbank Baden-Württemberg, Aalen), Anna Langer und Gabriele Raab (Varta Microbattery, Ellwangen), Fabian Lehmann (RUD-Ketten, Aalen), Simona Mack und Alicia Wörle (SHW Automotive, Aalen), Anja Maier (Maschinenfabrik Seydelmann, Aalen).

Manuel Müller (Henkel, Bopfingen), Anita Nast (Rettenmaier & Söhne, Rosenberg), Seda Odabas (Stadt Aalen), Julia Rettenmeier (VR-Bank Ellwangen), Marina Schmeiss (SDZ Druck und Medien, Aalen), Diana Tevs (Kaufland, Ellwangen).

Diese Auszubildenden wurden belobigt

Tobias Abele, Daniel Deeg, Vivien Duckeck, Kai Fritz, Thomas Hahn, Peter Wolfgang Kaufmann, Sophie Klissenbauer, Hannes Stefan Knödler, Claudius Schuler und Klaus Seckler (Carl Zeiss, Oberkochen), Daniel Aubele und Tobias Krupp (IHK-Bildungszentrum, Aalen), Dominik Bader und Svenja Feuerstake (RUD-Ketten, Aalen), Christian Bahle, Jakob Bruder und Jan Seibold (Kessler, Abtsgmünd), Saskia Barth (Wolfgang Wagner, Ellwangen).

Johanna Bayer und Nicolai Haas (Kiener Maschinenbau, Lauchheim), Lukas Beck (Carl Rossaro, Aalen), Maximilian Berndt (Löwenbrauerei Wasseralfingen), Sarah Berroth (Hariolf Brenner Architekturbüro, Ellwangen), Lukas Betz (Reisser AG, Aalen), Lisa Bonn, Marius Oßwald und Julian Wollny (Stadtwerke Aalen), Sven Brand (3E Datentechnik, Oberkochen), Lukas Breitweg, Hannes Dischinger, Tobias Graf, Lukas Hauser, Simon Lechner und Jens Florian Reißner (Maschinenfabrik Alfing Kessler, Aalen).

Daniel Burkert, Luca Dauser, Simon Klopfer, Tobias Kurz, Julian Marina-Brenner, Simon Weng und Verena Wöhrle (Mapal, Aalen), Anna-Lena Clemens (Holopack, Abtsgmünd), Melina Drabner (Pfeiffer & May, Aalen), Lisa Egetemeyer und Amelie Wüst (Henkel, Bopfingen), Franziska Erhardt (Kicherer, Ellwangen), Robin Eßwein und Verena Feil (EnBW, Ellwangen), Nick Feer (Varta Microbattery, Ellwangen), Peter Feldhäuser (VR-Bank Ellwangen), Jennifer Foag und Annette Leiber (Deutsche Angestellten-Akademie, Aalen), Alexander Fritz, Christian Furch und Andreas Zunec (Alfing Kessler Sondermaschinen, Aalen), Tamara Fuchs, Andreas Klostermeyer, Nico Pfeiffer, Lukasz Pytlak, Dominik Rettenmeier und Daniel Rühl (TE Connectivity Germany, Wört).

Sophia Gambuti (ip-21, Aalen), Amy Garrison (Bauhaus, Essingen), Peter Gerlach, Florian Klöpfer (Hensoldt Optronics, Oberkochen), Leonie Grandy (SDZ Druck und Medien, Aalen), Nikola Graule (Enchilada, Aalen), Timo Gröber (Geiger, Aalen), Cassandra Hasselbach (Inneo Solutions, Ellwangen), Sabrina Hermann (Spiegler Automobile, Aalen), Florian Hirle (Pentair Südmo, Riesbürg).

Shukrie Jusufi (Neukauf, Aalen), Sammy Kababiyik (Gesenkschmiede Schneider, Aalen), Juliane Kahler (Vohtec, Aalen), Michael Kiebler, Tatjana Müller (Deutsche Angestellten-Akademie, Aalen), Pia Lachnit und Sabine Müller (Kreissparkasse Ostalb), Luca Lamm (Franke, Aalen), Corinna Lindel (Spedition Brucker, Aalen), Christian Link und Tobias Walter (Leitz, Unterschneidheim), Antonia Mayle und Tobias Schmid (EnBW, Ellwangen), Kerstin Meier (SRH Fachkrankenhaus, Neresheim), Lucas Musch (Alfred Mayer, Essingen), Philipp Nocker (Maschinenfabrik Seydelmann, Aalen), Tatjana Powelleit (Betec, Adelmannsfelden).

Rainer Raab (Schlosser Planprojekt, Jagstzell), Lukas Rautenberg und Michelle Theis (KMS Metall, Hüttlingen), Alisa Rieger (Papierfabrik Palm, Aalen), Nicolas Riek (Kolping-Bildungswerk, Ellwangen), Anna Sanmann (Dowe, Lauchheim), Rebecca Schaaf und Denis Schibelgut (SHW-Werkzeugmaschinen, Aalen), Roman Schiele (EurA AG, Ellwangen), Melanie Schierle (Mode Funk, Aalen).

Johannes Schips (Stengel, Ellwangen), Tamara Schlesier (Neukauf, Aalen), Alexander Schlipf und Carina Weis (Telenot, Aalen), Lukas Schröttle (Roku-Mechanik, Unterschneidheim), Emma Schüle (Ostalb-Klinikum Aalen), Achim Springer (Media Touch, Westhausen), Daniel Vetter (ADK Modulraum, Neresheim).