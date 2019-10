Autoknacker schläft während Tat ein

Während er ein Auto knacken wollte, ist ein 36-Jähriger eingeschlafen.

Gegen 4.30 Uhr bemerkte ein Autobesitzer, der seinen Wagen in der Innenstadt geparkt hatte, dass in seinem Fahrzeug ein Mann saß. Der Unbekannte schlief offenbar. Der Autobesitzer verständigte die Polizei, die den Unbekannten weckte. Zuvor hatten die Polizisten festgestellt, dass jener zunächst das Verdeck des Cabrios aufgeschlitzt hatte. So gelangte er wohl ins Fahrzeug. Dort öffnete er gewaltsam das Handschuhfach. Das Ganze scheint mühsam gewesen zu sein, mutmaßt die Polizei, denn noch auf dem Sitz schlief der Eindringling ein. Das Werkzeug für die Tat fand die Polizei in den Taschen des 36-Jährigen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des versuchten Diebstahls.