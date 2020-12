Eine 60-jährige Autofahrerin ist von der Fahrbahn abgekommen und am Schalter eines Schnellrestaurants gelandet. Fünf Personen wurden leicht verletzt.

Am Freitag, gegen 20.05 Uhr, befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die B492 von Giengen kommend in Richtung Herbrechtingen. Sie fuhr an der zur Zeit gesperrten Autobahnauffahrt in Richtung Würzburg vorbei. Warum sie zu schnell in den Kreisverkehr einbog, ist bislang unbekannt. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überquerte eine Grünfläche. Nachdem das Fahrzeug einen Zaun durchbrochen hatte, prallte es gegen ein anders Auto, das gerade am Außenschalter eines Schnellrestaurants stand. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 30 000 Euro geschätzt.