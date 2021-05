Autofahrer wird handgreiflich

Ein renitenter, betrunkener Autofahrer hat in Heidenheim zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, war am Samstagabend gegen 18.45 Uhr ein 62-jähriger Autofahrer in der Kanalstraße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 32-Jähriger. An der Abzweigung Seestraße hielt der 62-Jährige an. Er nahm dort an, dass der hinter ihm fahrende Mann gegen seinen Nissan gefahren sei und er wollte die Polizei rufen. Das missfiel dem 32-Jährigen und er schlug auf den 62-Jährigen ein. Nachdem Zeugen zu Hilfe eilten, setzte sich der 32-Jährige in den Nissan und fuhr damit in die Seestraße. Nach wenigen Metern parkte er dort das Auto. Danach setzte er sich in seinen BMW und stellte diesen ebenfalls in der Seestraße ab. Zwischenzeitlich war die Polizei eingetroffen. Der angeforderte Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzungen des 62-Jährigen. Die Polizisten rochen Alkohol bei dem 32-Jährigen. Ein Alkomattest zeigte, dass er zu viel getrunken hatte. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Dagegen wehrte er sich und die Polizisten legten ihm Handschließen an. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei der Überprüfung der Autos stellte sich heraus, dass kein Unfall stattgefunden hatte.