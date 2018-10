Autofahrer verfolgen betrunkenen 26-Jährigen und halten ihn fest

Ein Autofahrer war am Samstag sturzbetrunken unterwegs, dass er so auffällig gefahren ist, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Dem aufmerksamen Autofahrer fiel am Samstagabend gegen 21 Uhr ein Mini Cooper auf, der mit zu hoher Geschwindigkeit in die Heidenheimer Innenstadt fuhr. Der Fahrer des Mini Coopers hielt in der Heidenheimer Straße an. Der Anzeigenerstatter und dessen Beifahrer konnten den betrunkenen Autofahrer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei der Verkehrskontrolle konnten die Polizisten Anzeichen von Alkoholbeeinflussung feststellen. Der Autofahrer zeigte sich kooperativ. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der 26-jährige Mann trägt nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ellwangen folgt. Der Führerschein konnte nicht eingezogen wären, weil der Fahrer keinen hat.