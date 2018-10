Autofahrer übersieht Motorrad: 51-Jähriger schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 51-Jähriger bei einem Unfall am Montag in Schnaitheim zugezogen.

Gegen 5.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Autofahrer in der Straße "Am Rathaus". An der Kreuzung mit der Würzburger Straße stoppte er. Dort war ein Motorrad in Richtung Heidenheim unterwegs, das Vorfahrt hatte.

Der Autofahrer sah das Motorrad nicht und fuhr los, worauf die Fahrzeuge zusammen stießen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte den 51-Jährigen in eine Klinik.

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 17.000 Euro.