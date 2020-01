Auto stößt gegen Fußgängerin - Frau schwer verletzt

Eine 79-jährige Frau ist bei einem Unfall am Montag schwer verletzt worden. Kurz nach 11 Uhr parkte eine 66-Jährige ihr Auto rückwärts aus einer Parklücke in der Neresheimer Straße aus. Eine 79-Jährige Fußgängerin betrat die Fahrbahn. Die übersah die Fahrerin des Pkw. Das Auto stieß leicht gegen die Fußgängerin, so dass die 79-Jährige stürzte. Bei dem Sturz erlitt die Frau schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.