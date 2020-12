Auto schleudert in Gegenverkehr, Mofa-Fahrer stirbt

Wie die Polizei berichtet, war ein 33-Jähriger am Mittwoch mit seinem Opel von Heidenheim in Richtung Giengen unterwegs. Nach Erkenntnissen der Polizei verlor er in einer Linkskurve unter der Taubentalbrücke die Kontrolle über sein Auto. Der Opel schleuderte in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem Mofa zusammen. Für den 56-jährigen Mofa-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße komplett. Die Beamten leiteten den Verkehr um. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Spezialisten der Verkehrspolizei Heidenheim haben die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, die Polizei bei den Ermittlungen zu unterstützen.