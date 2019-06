Auto nimmt Lkw die Vorfahrt: 67-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Ein 67-Jähriger ist am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der Oggenhauser Hauptstraße in Richtung Am Eisweiher. An der Einmündung in die Kreisstraße nahm er einem Kastenwagen die Vorfahrt. Der Klein-Lkw rammte das Auto des 67-Jährigen.

Noch an der Unfallstelle stirbt der Mann

Durch den heftigen Aufprall erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Klein-Lkw erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls und sicherte die Spuren.

Notfallseelsorger begleiteten die Polizei auf dem schweren Weg zu den Angehörigen, um ihnen die Nachricht vom Tod des 67-Jährigen zu bringen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde beide Fahrzeuge total beschädigt. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.