Auto überschlägt sich: 21-Jähriger schwer verletzt

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der junge Mann fuhr kurz nach Mitternacht von Schnaitheim in Richtung Großkuchen. In einer Kurve kam der Audi nach links ins Grüne und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann betrunken war. Die Polizei behielt den Führerschein des 21-Jährigen ein. Dieser muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Ein Abschlepper barg es.