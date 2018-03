Austausch von Lehre und Forschung

Mit Exakt4You hat die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim ein neues Projekt gestartet. Sie arbeitet dabei mit den drei afrikanischen Partnerhochschulen University of Venda (Südafrika), Institute for Finance Management und Nelson Mandela African Institution for Science and Technology (beide Tansania) zusammen. Ziel des Projekts ist der Austausch von Studierenden und Mitarbeitenden der DHBW Heidenheim und den afrikanischen Partnerhochschulen.

Exakt4You ist ein Projekt im Rahmen des Baden-Württemberg-Stipendiums für Studierende – BWS plus, einem Programm der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Projekt wird über drei Jahre mit einer Summe von knapp 120 000 Euro unterstützt.

Auf diesem Weg könne der Austausch für Studium, Lehre und Forschung vorangetrieben werden, erläutert Projektleiterin Sabine Möbs. Die neuen Formate würden durch ihre kurze Dauer auch bisher nicht angesprochenen Gruppen die Möglichkeit geben, Auslandserfahrungen zu sammeln. Neben einer kleinen Zahl von bis zu dreimonatigen Aufenthalten in Baden-Württemberg und Afrika findet der Austausch vorwiegend in Kurzprogrammen statt. Dazu zählen sogenannte Hackathons, wobei die gastgebende Hochschule ein zu lösendes Problem vorgibt und Studierende aller Fachrichtungen sich in Teams Lösungsansätze überlegen.