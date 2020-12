Aus Unachtsamkeit Kreisverkehr überfahren

Ungebremst ist am Freitaggabend gegen 20.45 Uhr ein 32-Jähriger über den Zanger Kreisel gefahren. Der Fahrer war von Zang kommend in Richtung Heidenheim unterwegs. Während der Fahrt wollte er einen anderen Radiosender einstellen, weshalb er an dem Gerät hantierte, teilt die Polizei mit.

Deshalb bemerkte er zu spät, dass er sich dem Kreisverkehr näherte. Für Brems- oder Ausweichmanöver war es dann zu spät, weshalb der Mann geradeaus über den Kreisel fuhr. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen, sodass ein Schaden von mehr als 3000 Euro entstand.