Das Regierungspräsidium Stuttgart wird am kommenden Freitag, 3. April, eine zusätzliche Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) in Betrieb nehmen. Das berichtet das Regierungspräsidium Stuttgart in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Grund hierfür sei, dass aufgrund der aktuellen Pandemie auch in der Erstaufnahme von Geflüchteten die Situation angepasst werde. In Giengen werden laut Mitteilung allerdings keine infizierten Geflüchteten untergebracht.

Die Einrichtung in Giengen ist als sogenannte Stand-By-Einrichtung in der Konzeption des Landes Baden-Württemberg für die Standorte von Erstaufnahmeeinrichtungen aus dem Jahr 2016 vorgesehen, die in Situationen wie der jetzigen kurzfristig hochgefahren werden können.

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Giengen wird als Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen vom Regierungspräsidium Stuttgart betrieben.

Die Dienstleistungsfirmen für Sicherheit/Bewachung, Alltagsbetreuung, Catering und medizinische Versorgung seien dieselben, wie in Ellwangen. Dies sei bereits vertraglich so vorgesehen gewesen.

„Expertise und mehrjährige Erfahrung des Personals und der Dienstleister in der Flüchtlingsunterbringung sind daher gesichert“, wird der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer zitiert.

Infizierte in Isolierunterkunft in Rems-Murr-Kreis

Zunächst ist eine Belegung mit maximal 150 Personen vorgesehen. Die Belegung erfolgt ab kommendem Freitag, nach und nach.

Für infizierte Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen nimmt das Land in diesen Tagen eine temporäre Isolierunterkunft im Rems-Murr-Kreis in Betrieb.