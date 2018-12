„Aschenputtel“ als Familien-Musical

Am Freitag, 4. Januar 2019, um 16 Uhr verwandelt sich das Konzerthaus in Heidenheim in ein Märchenland. Das Theater Liberi inszeniert „Aschenputtel“ der Gebrüder Grimm als modernes Musical für die ganze Familie.

Sie verzaubert schon Generationen: Die ewig junge Geschichte des Aschenputtels, das die große Liebe findet, gehört zu den schönsten und bekanntesten Märchen der Weltliteratur. Alles beginnt mit der gehässigen Stiefmutter, die das gutherzige Aschenputtel nicht nur Linsen zählen lässt, sondern ihr auch fortwährend zu spüren gibt, dass sie unerwünscht ist. Doch in der Version des Theaters Liberi geht es von da an drunter und drüber: Es gibt einen König, der nicht regieren will, einen Hofnarr, der nicht lustig ist, und eine Stiefschwester, die lieber reisen und studieren will, als den Prinzen zu heiraten. Dieser gibt sich wiederum als Bote aus und verliebt sich ganz nebenbei in Aschenputtel. Ein Glück, dass die gute Fee der Titelheldin zur Seite steht…

Die originelle Fassung aus der Feder von Helge Fedder bricht mit Konventionen und bleibt doch dem Kern des Märchenstoffs treu. „Aschenputtel zeigt, dass man nie den Mut verlieren darf und an seinen Träumen festhalten muss“, erklärt Hauptdarstellerin Elisabeth Kirch. Die Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker untermalen die Geschichte mit eigens komponierten Titeln.