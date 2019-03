Arzt nimmt Obdachlosen nicht auf: 23-Jähriger prügelt auf Krankenschwestern ein

Ein 23-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag Krankenschwestern in einer Klinik verprügelt. Das berichtet die Polizei. Der Mann erschien in der zentralen Notaufnahme und klagte über Kreislaufbeschwerden. Die Polizei musste ihn festnehmen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist der 23-Jährige obdachlos. Aufgrund seiner Kreislaufbeschwerden wollte er stationär aufgenommen werden. Ein Arzt untersuchte den Mann, lehnte daraufhin eine Aufnahme ab. Es hätte keinen Grund dafür gegeben, berichtet die Polizei.

Daraufhin weigerte sich der 23-Jährige, die Klinik zu verlassen. Zwei Krankenschwestern wollten ihn zum Ausgang begleiten – dann schlug er zu. Er prügelte laut Polizeibericht auf die beiden Frauen ein. Er wurde zu Boden gebracht und so den anrückenden Beamten übergeben. Diese sperrten ihn in eine Zelle.