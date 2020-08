Amazon baut Logistikzentrum in Heidenheim

Nach mehr als drei Jahrzehnten Planung und Verhandlungen steht nun fest: Im Gewerbegebiet Rinderberg in Heidenheim entsteht ein Logistikzentrum. Bei dem Käufer handelt es sich um den Versandriesen Amazon. Das teilt die Stadtverwaltung am Montag in einer Pressemeldung mit. Dem Grundstücksverkauf hat der Gemeinderat bereits im Mai 2018 zugestimmt. Die Baugenehmigung ist erteilt.

Dass es sich bei einem „Logistikunternehmen zur Abdeckung des süddeutschen Raumes und des angrenzenden Auslands“, wie die Verwaltung mitteilt, um Amazon handelt, geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Der Kaufvertrag wurde laut Mitteilung der Stadt bereits am vergangenen Donnerstag unterzeichnet. Amazon baut demnach ab August auf rund 134.000 Quadratmetern.

Natürlich geht es auch um die Finanzen der Stadt in schwierigen Zeiten. OB Bernhard Ilg

Oberbürgermeister Bernhard Ilg gehe es um Arbeitsplätze in Heidenheim und darum, der Logistik als einem wichtigen Cluster der Wirtschaftsregion Raum zu geben. „Natürlich geht es auch um die Finanzen der Stadt in schwierigen Zeiten“, heißt es weiter. Im Haushaltsplan 2020 seien 11,5 Millionen Euro Grundstückserlöse eingeplant. Nur so könnten die Aufgaben dieses Jahres finanziert werden.

Das Gewerbegebiet habe sich seit Jahren für ein Logistikunternehmen angeboten. Doch die schwierigen Geländeverhältnisse und die Nähe zur Autobahn hätten die Verhandlungen mit unterschiedlichen Interessenten „zum Langstreckenlauf“ gemacht.

