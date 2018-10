Albschäferwoche im Landkreis Heidenheim

Der Landkreis Heidenheim und der Schwäbischen Albverein haben eine Aktionswoche rund um die Schäferei auf die Beine gestellt. In der sogenannten Albschäferwoche vom 20. bis 28. Oktober steht neben kulturellen Veranstaltungen, geführten Wanderungen auf dem Albschäferweg und Besuchen auf den Schafhöfen vor allem auch Kulinarisches auf dem Programm.

Im Landkreis Heidenheim hat die Schäferei eine lange Tradition. Rund ein Dutzend Hüteschäfer sind mit fast 10000 Schafen das ganze Jahr unterwegs und sehr stark für die Landschaftspflege im Einsatz. Sie bewahren vor allem die typischen Wacholderheiden vor Verbuschung. Bereits 2015 wurde den Schäfern ein Wanderweg gewidmet, der als Albschäferweg mit der Auszeichnung vom Deutschen Wanderverband in die Riege der Qualitätswanderwege Aufnahme fand.

Alle zwei Jahre veranstaltet der Schwäbische Albverein den Schäfertraditionsabend, mit dem die alte Tradition des Schäfertanzes in Erinnerung gerufen wird. Dabei gelingt es dem Kulturrat des Schwäbischen Albvereins regelmäßig auch ausländische Volkstumsgruppen zu engagieren, bei denen auch die Hirtenmusik eine große Rolle spielt. Dieses Jahr ist es nun wieder soweit: am Samstag, 27. Oktober, findet der Schäfertraditionsabend ab 19 Uhr im Konzerthaus in Heidenheim statt. Das Ensemble Urmuli aus Georgien und das Orchester Rhapsodie aus der Ukraine spielen Lieder ihrer Heimat auf traditionellen Instrumenten und unterhalten mit ihren Gesängen. Die Gruppe „Kinderpalast“ aus Rumänien bringt Lebensgefühl- und Rhythmus des 21. Jahrhunderts auf die Bühne. Die Sontheimer Volkstänzer und Schäfermusikanten präsentieren den Heidenheimer Schäferreigen, der üblicherweise nur während des mittlerweile aufgegebenen Heidenheimer Schäferlaufs aufgeführt wurde.