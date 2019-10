A7 nach schwerem Lkw-Unfall aktuell voll gesperrt

Nach einem schweren Lkw-Unfall bei Großkuchen (Heidenheim) ist die A7 aktuell in beide Richtungen voll gesperrt. Wie lange die Vollsperrung noch andauert, ist nach Angaben der Polizei unklar. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, auch auf den Umgehungsstraßen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Lkw gegen 15.10 Uhr auf der Autobahn in Richtung Ulm unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte dieser durch die Mittelleitplanke.

Beide Fahrbahnen in Richtung Süden und in Richtung Norden wurden dadurch blockiert. Verletzt wurde bei dem Unfall nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei niemand.

Der Verkehr soll laut Polizei aus nördlicher Richtung an der A7-Anschlussstelle Oberkochen und aus südlicher Richtung an der Anschlussstelle Heidenheim ausgeleitet werden, so ein Polizeisprecher.

Weitere Informationen folgen.

