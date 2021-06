A7: 26-Jähriger Fahrer überschlägt sich

Auf der A7 hat sich am Sonntag gegen 8.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Heidenheim ein Auto überschlagen. Dessen 26-jähriger Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der junge Mann war in Richtung Kempten unterwegs, als er ein Auto auf dem rechten Fahrstreifen überholte. Danach scherte er wieder ein. Er beging wohl einen Fahrfehler und sein Auto geriet ins Schleudern. Daraufhin verlor der 26-Jährige die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. In einer Böschung rechts neben der Fahrbahn überschlug sich der Wagen und kam auf dem Standstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.