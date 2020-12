Leni Breymaier geht erneut für die SPD ins Rennen um ein Bundestagsmandat im Wahlkreis Aalen/Heidenheim. Bei der Nominierungskonferenz am Freitagabend im Konzerthaus in Heidenheim erhielt sie als einzige Bewerberin einen überwältigenden Vertrauensbeweis von 96,2 Prozent der abgegebenen Stimmen ihrer Parteimitglieder. „Ich bin seit drei Jahren gerne im Bundestag und ich will gerne nochmal eure Abgeordnete werden“, sagte sie schwäbelnd in ihrer Bewerbungsrede. Auch wenn die SPD momentan in den Umfragen nicht so gut wegkomme, lohne es sich, zu kämpfen. Denn die Kanzlerin stehe im kommenden Jahr nicht mehr zur Wahl und SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz manövriere das Land gut durch die Corona-Krise. Auch im Wahlkreis werde man viel zu tun haben, da es viele der heutigen Arbeitsplätze in zehn Jahren nicht mehr geben werde. Als Überschrift für ihren Wahlkampf wünschte sich Leni Breymaier: „CO2-neutral und sozial“.