70-Jährige baut betrunken einen Unfall

Eine 70-Jährige hatte in Sontheim einen Unfall verursacht und war dann zu Fuß geflohen. Sie war gegen 16.20 Uhr in ihrem Fahrzeug in der Bahnhofstraße unterwegs. Das Fahrzeug prallte gegen einen geparktes Auto.

Statt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete die Autofahrerin. Weit kam sie nicht: Am Bahnhof blieb ihr Fahrzeug stehen. Die Frau flüchtete zu Fuß. Das hatte ein Zeuge beobachtet. Die Polizisten kamen und nahmen die Ermittlungen nach der Autofahrerin auf. An ihrer Wohnanschrift konnten sie die 70-Jährige antreffen. Sie roch nach Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass die Frau zu viel davon intus hatte. Deshalb kam sie in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab.

Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille die Fahrerin tatsächlich intus hatte. Auch ihren Führerschein musste die Frau abgeben. An dem geparkten Auto entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 7000 Euro.