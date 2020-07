29-Jähriger stürzt vom Dach und stirbt

Bei einem Arbeitsunfall ist am Donnerstagvormittag ein Mann ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 29-jährige Arbeiter bei einer Firma in der Siemensstraße ein Dach abdichten. Dabei stürzte er rund acht Meter über eine etwa 50 Zentimeter hohe Brüstung in die Tiefe. Ein Arbeitskollege fand ihn mit schweren Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag.

Der Rettungsdienst konnte dem Mann nicht mehr helfen. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um seine Kollegen. Die Polizei hat keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.