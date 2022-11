19-Jähriger wird mit Nacktfoto erpresst

In Heidenheim wird ein junger Mann von einer Frau wegen eines Nacktfotos erpresst. Der 19-Jährige hatte erfolgreich auf einer Dating-Plattform annonciert. Er kam in Kontakt mit einer Dame und vordergründig war der entstandene Kontakt so vertrauenswürdig, dass er auf einer weiteren Plattform ein Nacktbild an sie übermittelte. Doch dann wurden die wahren Absichten der Dame deutlich. Sie forderte von ihm mehrere Hundert Euro, ansonsten würde sie das Bild veröffentlichen. Nachdem sich die Zahlung verzögerte, wurde das Foto tatsächlich veröffentlicht. Danach kam es zur Bezahlung eines geringen Geldbetrags. Die Frau fordert aber nun weiter Geld und droht mit einer weiteren Veröffentlichung des Bildes. Die Polizei in Heidenheim ermittelt nun wegen Erpressung und Verstoß gegen das Urhebergesetz.