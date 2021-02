16-Jähriger rutscht mit Motorrad aus

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Wilhelmstraße leicht verletzt worden. Gegen 15.20 Uhr war der 16-Jährige in Richtung Sontheim unterwegs. Auf einem Schachtdeckel rutschte sein Motorrad weg und er kam zu Fall. Anschließend rutschte sein Motorrad gegen ein vor ihm fahrendes Auto. Der Rettungsdienst brachte den leicht Verletzten zur Untersuchung ins nahe gelegene Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 1500 Euro.