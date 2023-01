1. FC Heidenheim ist ins Projekt „Verteidigung vom Platz drei“ gestartet

Zum diesjährigen Geburtstag hat es keinen Kuchen gegeben, zumindest nicht bis zum Mittag. Erst einmal stand Training auf dem Programm. „Keine Zeit, Cornflakes gab es und dann musste ich auch schon wieder los“, sagte Frank Schmidt schmunzelnd, der am 3. Januar seine Kicker des 1. FC Heidenheim bereits das zweite Mal um sich versammelt hat. In dieser Winterpause ist durch die WM in Katar schließlich alles etwas anders bei den Fußballprofis.

Schmidt war gut drauf, strahlte. Kein Wunder, denn solche Bedingungen hat selbst er in den vergangenen 15 Jahren, in denen er Regie führt beim FCH, noch nicht so häufig erlebt: Keine Minusgrade, stattdessen 15 Grad, Sonnenschein – und zwar nicht im Trainingslager irgendwo im Süden, sondern auf der sonst so kühlen Ostalb, direkt an der Brenz. So lässt sich die Operation „Verteidigen“ angehen. Denn, nur zur Erinnerung und weil es schon so lange her ist: Der FCH steht mit 33 Punkten auf dem dritten Platz der 2. Liga, spielte die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte.

Beim Zwischentraining, was noch im vergangenen Jahr nach knapp vier Wochen stattgefunden hatte, hat Schmidt seine Fußballer langsam herangeführt, diesmal ging es aber gleich zur Sache. „Da waren einige etwas überrascht“, sagte Schmidt, allerdings hatten die Spieler ein straffes Programm als Hausaufgaben mit dabei, waren also durchaus vorbereitet, zumal sie ihren Trainer kennen. „Jetzt geht es um die fußballspezifische Ausdauer, die Tempohärte, diese Basis für unser Spiel einfach mitnehmen in den Tagen vor dem Trainingslager“, gibt Schmidt die Marschroute vor.

Den einen oder anderen kranken Spieler hat auch der FCH verkraften müssen, „da sind wir auch nur der Querschnitt der Gesellschaft“, so Schmidt achselzuckend. Dazu laborieren Stefan Schimmer (Oberschnekel) und Adrian Beck (Achillesferse) noch an ihren Verletzungen. 20 Spieler aber hat er dann doch zum Start um sich versammeln können und die sollen nun die Basis schaffen, ehe es dann am 12. Januar bereits zum fünften Mal nach Algorfa geht, nahe Alicante. „Wir möchten die Jungs in einem richtig guten Zustand ins Trainingslager mitnehmen. Dort möchten wir dann an zwei, drei Schwerpunkten arbeiten, die wir in der Analyse ausgemacht haben“, blickt Schmidt voraus. Zwei Testspiele werden dann ebenfalls ausgetragen, drei sind allerdings der Wunsch von Schmidt. Am dritten Gegner arbeite man noch, sei aber optimistisch.

Schmidt wäre auch nicht Schmidt, wenn er nicht noch einmal an die sieben Gegentore erinnern würde, die seine Mannschaft in den letzten beiden Partien der Hinrunde noch kassiert hatte. Zwar habe man die Partien noch gewonnen, jedoch möchte Schmidt „die Sinne schärfen“. Aber die Heidenheimer werden auch zweimal in den Wald geschickt, „das gehört für mich dazu. Ja, das machen wir noch in Heidenheim, um auch eine gewisse Mentalität zu schulen“, sagt Schmidt grinsend. Kurz vor dem Abflug ins Trainingslager dann gibt es noch einmal einen freien Tag, verspricht Schmidt. Ansonsten wird durchgezogen beim FCH – um die komfortable Tabellensituation möglichst lange aufrechtzuerhalten, oder gar auszubauen.