Übernahme der SHW CT in Königsbronn perfekt

Gute Nachrichten für die SHW Casting Technologies GmbH & Co. KG Werk Königsbronn: Die Bedingungen des Kaufvertrags sind erfüllt, der Vertrag ist damit wirksam und die Investorenlösung kann planmäßig umgesetzt werden. Der Übergang des kompletten Geschäftsbetriebes mit 163 Mitarbeitern samt der Immobilie des Unternehmens wird zum 1. Juni 2018 erfolgen.

Die Verantwortlichen hatten den Kaufvertrag bereits im April unterzeichnet, die Übernahme unterlag aber noch zwei Bedingungen, unter anderem dem Abschluss eines neuen Haustarifvertrages mit der Gewerkschaft IG Metall. Künftig firmiert die neue Gesellschaft unter dem Namen SHW High Precision Casting Technologies GmbH.

Geschäftsführer Marcus Katholing und das Pluta-Team, die Insolvenzverwalter, können damit die SHW Casting Technologies in Königsbronn an die Rheinische Mittelstandsbeteiligungs GmbH (RMB) veräußern. Die IG Metall, der Betriebsrat sowie die Mitarbeiter stimmten dem neuen Haustarifvertrag zu. Vorangegangen waren konstruktive Gespräche mit der IG Metall und dem Betriebsrat. Die Beschäftigten, die Mitglieder in der IG Metall sind, stimmten dem neuen Haustarifvertrag mit großer Mehrheit zu.

„Ich freue mich sehr, dass die Übernahme planmäßig vollzogen werden kann. Damit haben wir unser erstes Ziel erreicht. Nun wollen wir auch eine Lösung für die SHW CT in Wasseralfingen und die Machining Technologies in Königsbronn erzielen“, sagt Geschäftsführer Marcus Katholing. Der Sanierungsexperte und das Pluta-Team sind hierzu in intensiven Gesprächen mit potenziellen Investoren. Katholing sagt: „Wir haben keinen Zeitdruck, da das operative Geschäft sehr gut läuft. Unser Auftragsbestand liegt 30 Prozent über dem Vorjahresniveau.“