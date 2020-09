Verspätetes Jugendlager zieht viele Jugendliche an

Im Rahmen des diesjährigen Jugendlagers auf dem Motocrossgelände in Göggingen freitags zum ersten Mal auch ein Motocross-Schnuppertag innerhalb des Ferienprogramms der Gemeinde Krauchenwies statt. Darüber informiert das Jugend-Team des Rallye Racing Teams Scheer. Insgesamt nahmen 31 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren teil. Getrennt in zwei Gruppen und höchst motiviert bekamen die angehenden Motocross-Piloten einen kurzen Einblick in die Technik und fuhren dann mit 50- beziehungsweise 65-Kubik-Motorrädern unter Anleitung unserer durch verschiedene Parcours und zum Abschluss mit dem Renn-Taxi über die gesamte Motocross-Strecke. So erlebten die Kinder und Jugendlichen eine große Vielfalt auf dem Motocrossgelände.

Darüber hinaus tat sich eine Veränderung wegen der Corona-Pandemie auf: Dieses Jahr mussten der RRT-Scheer das zwölfte Jugendlager auf das Ende der Sommerferien verschieben. Bei sommerlichem Wetter begrüßte der Verein dennoch 26 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 18 Jahren. Die Gruppe startete am Morgen organisatorischen Themen sowie der technischen Abnahme der Motorräder. Die Trainer Jens Voss, Patrick Hofer sowie Michael Litz, der selbst schon Teilnehmer des Jugendlagers war, bildeten die unterschiedlichen Gruppen.

Daraufhin übten die Jugendlichen unter Anleitung ihres jeweiligen Trainers in den einzelnen Sektionen unterschiedliche Fahrtechniken, darunter Starts am Startgatter, Kurvenfahren, Gleichgewichtsübungen auf dem Motorrad sowie Springen über Tables und vieles mehr.

Am Ende des dritten Tages zeigten die Teilnehmer im abschliessenden freien Training ihren Eltern das Erlernte des Jugendlagers. Danach klang der Tag bei einem gemeinsamen Grillabend aus.